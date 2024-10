Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall mit fünf verletzen Personen auf der K157 zwischen Dornheim und Leeheim

Groß-Gerau (ots)

Am 23.10.2024 gegen 15:25 Uhr kam es auf der K157 zwischen Groß-Gerau-Dornheim und Riedstadt-Leeheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 86jähriger Dornheimer befuhr mit seinem PKW Hyundai nach aktuellem Kenntnisstand die K157 aus Richtung Leeheim in Richtung Dornheim. Ihm entgegen kam eine Bischofsheimer Familie, ein Ehepaar und zwei Kinder im Alter zwischen 3 und 35 Jahren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, welche in das angrenzende Feld geschleudert wurden. Bei der Kollision, bei der ein Sachschaden von ca. 20.000 EUR entstand, wurde alle Beteiligten verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrbahn musste für die Zeit der Unfallaufnahme, die Abschleppmaßnahmen und die anschließende Reinigung bis 18.00 Uhr voll gesperrt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die gegebenenfalls den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell