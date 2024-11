Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugen nach Sachbeschädigung an mehreren PKWs gesucht

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund mehrerer beschädigter PKW in der Dr.-Richard-Bonze-Straße in Böblingen ermittelt derzeit das Polizeirevier Böblingen. Am Dienstagvormittag (05.11.2024) gegen 12:40 Uhr zerkratze ein noch unbekannter Mann insgesamt drei Fahrzeuge und versuchte die Fensterscheibe eines vierten PKWs zu beschädigen. Der Mann wird als 30-40 Jahre alt, mit dunklen Haaren und einem Vollbart beschrieben. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenoberteil, hellgrauen Jeans und schwarz/weißen Sneakern. An einem grauen VW Crafter und einem Mercedes zerkratze er die Motorhauben. Bei einem Mercedes CLA zerkratze er Kotflügel und Kofferraumdeckel. Der Versuch, die Fensterscheibe eines VW T-Roc zu beschädigen, schlug fehl.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 07031 13-2500 oder per E-Mail an Boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

