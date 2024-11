Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: Brand in Schule

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr rückte am Dienstag (05.11.2024) in die Straße "Im Wiesengrund" in Nufringen aus, nachdem gegen 15.10 Uhr in einer dortigen Schule eine Rauchentwicklung gemeldet worden war. Aus noch ungeklärter Ursache war eine Heizungsanlage in Brand geraten. Rauch zog daraufhin aus dem Erdgeschoss in das Treppenhaus und Erdgeschoss des Gebäudes. Schüler, Lehrkräfte und Betreuer konnten die Schule zügig und unverletzt verlassen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 10.000 Euro belaufen. Neben Feuerwehr und Polizei waren auch Rettungsdienst sowie ein Notarzt in Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell