POL-LB: Leonberg: Zeugen nach Unfall mit verletzter Fußgängerin gesucht

Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (05.11.2024) gegen 9.10 Uhr in der Römerstraße in Leonberg ereignete. Eine 66 Jahre alte Ford-Lenkerin fuhr in Richtung Eltinger Straße, als eine 13-jährige Fußgängerin die Fahrbahn von rechts überqueren wollte. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Mädchen. Die 13-Jährige wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst versorgt. Unklar ist derzeit, ob das Mädchen einen Fußgängerüberweg überquerte oder einige Meter davon entfernt die Fahrbahn betrat. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

