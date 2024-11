Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Zeugen nach Sachbeschädigung an PKW gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (04.11.2024) gegen 17:15 Uhr konnte ein aufmerksamer Zeuge drei junge Männer dabei beobachten, wie sie einen in der Herrenberger Straße in Weil der Stadt geparkten BMW beschädigten. Dabei trat einer der Tatverdächtigen einen Außenspiegel des BMW ab, während ein Zweiter mit der Hand den Rest des noch am Fahrzeug hängenden Gehäuses abschlug. Nachdem der Zeuge auf sich aufmerksam machte, flüchteten die Tatverdächtigen zu Fuß. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Vor der Tat sollen die Personen bereits durch das Zünden von Feuerwerkskörpern ("Knallern") aufgefallen sein.

Die drei jungen Männer sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen sein. Der Tatverdächtige, der gegen den Spiegel getreten hatte, soll von normaler Statur und etwa 180 cm groß gewesen sein. Er hatte offenbar dunkle Haare und trug eine helle Jeanshose sowie eine Jeansjacke. Der zweite Tatverdächtige soll zwischen 160 und 165 cm groß gewesen sein und eine robuste Statur gehabt haben. Er soll helle Haare gehabt und möglicherweise einen Schnauzbart getragen haben. Die dritte Person konnte nicht näher beschrieben werden.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch unter der 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell