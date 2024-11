POL-LB: Sindelfingen-Darmsheim: zwei Verletzte und Sachschaden nach Unfall in der Stichstraße

Ludwigsburg (ots) - Aufgrund einer Unfallflucht, welche sich am Montag (04.11.2024) zwischen 16:45 Uhr und 17:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants in der Robert-Bosch-Straße in Murr ereignete, ermittelt derzeit das Polizeirevier Marbach am Neckar. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde ein dort geparkter schwarzer Audi an der Beifahrertür beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 ...

mehr