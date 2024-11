Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Jugendliche leisten sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Ludwigsburg (ots)

Ein 17 Jahre alter Motorrollerfahrer und sein 16-jähriger Sozius standen am Montag (04.11.2024) gegen 23.15 Uhr an der Einmündung Parkstraße und Stuttgarter Straße in Freiberg am Neckar. Als sie einen mit zwei Polizisten besetzten Streifenwagen entdeckten, ergriffen sie die Flucht, indem sie stark beschleunigten und in die Kleiststraße fuhren. Als sie dort über einen Park-and-Ride-Parkplatz am Bahnhof fuhren, gefährdeten sie einen noch unbekannten Pkw-Lenker, der entgegenkam und stark abbremsen musste, um einen Kollision mit dem Motorroller zu verhindern. Die beiden Jugendlichen versuchten sich über eine längere Strecke hinweg einer Kontrolle zu entziehen. Die weitere Fahrt führte unter anderem über die Harteneckstraße und endete in der Ludwigsburger Straße kurz vor der Einmündung zur Bahnhofstraße. Dort gelang es den Polizeibeamten, den Roller zu überholen. Mutmaßlich beim Versuch zu wenden und in die entgegengesetzte Richtung zu flüchten, stürzten der 17-Jährige und sein Mitfahrer. Der Fahrer ergriff daraufhin zu Fuß die Flucht und konnte schließlich in einem angrenzenden Wohngebiet vorläufig festgenommen werden. Der 16-Jährige blieb an der Unfallstelle und wurde dort vorläufig festgenommen. Die beiden Jugendlichen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Die Ermittlungen bezüglich des Grundes der versuchten Flucht dauern derzeit noch an. Zeugen sowie etwaige Geschädigte werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

