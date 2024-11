Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Maschinen und Werkzeuge aus Peugeot Boxer gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag (31.10.2024) 18.00 Uhr und Montag (04.11.2024) 08.00 Uhr suchten noch unbekannte Täter die Tafingerstraße in Vaihingen an der Enz heim und brachen einen Peugeot Boxer auf. Der Transporter stand in einer Parkbucht am Straßenrand. Die Diebe hebelten eines der Schiebefenster des Fahrzeugs auf und stahlen vier Bohrmaschinen, drei Akkuschrauber, zwei Bohrhammer, einen Winkelschleifer und eine Säbelsäge im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf einen dreistelligen Betrag belaufen. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell