Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim/Kirchheim am Neckar: Radfahrer touchiert Pkw und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen derzeit gegen einen 21-Jährigen.

Der junge Mann war am Samstag (02.11.2024) gegen 22.30 Uhr mit seinem Fahrrad in Gemmrigheim unterwegs, als er mit einem in der Kirchheimer Straße geparkten Mercedes kollidierte. Obwohl er von zwei Zeugen zum Anhalten aufgefordert worden war, setzte der 21-Jährige seine Fahrt fort. Im Zuge sofort eingeleiteter polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Radfahrer in der Hauptstraße in Kirchheim am Neckar festgestellt und kontrolliert werden. Dort war er gegen einen geparkten Ford gefahren und hatte diesen ebenfalls beschädigt. Durch mehrere Stürze mit dem Fahrrad erlitt der junge Mann leichte Verletzungen.

Da sich der Verdacht erhärtete, dass der 21-Jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.

Der an der beiden Pkw entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt knapp 10.000 Euro belaufen.

