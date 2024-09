Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Passant ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am Montagmittag (02.09.2024) einen 53 Jahre alten Mann am Arnulf-Klett-Platz geschlagen und ihm sein Handy gestohlen. Der 53-Jährige verweilte gegen 16.10 Uhr vor einem Restaurant als sich der Unbekannte neben ihn setzte und einen Schluck von seinem Getränk wollte. Als er dies verwehrte, schlug ihn der Unbekannte ins Gesicht. Anschließend nahm er einen Gegenstand und wollte ihn erneut schlagen, was der 53-Jährige abwehren konnte. Hierbei fiel das Handy des 53-Jährigen auf den Boden, welches der Unbekannte an sich nahm und anschließend zu Fuß durch die Klett-Passage flüchtete. Der unbekannte Mann trug ein helles Oberteil, eine helle Hose und eine Mütze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

