Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: BMW kollidiert mit geparktem VW - 33.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Lenker eines BMW fuhr am Samstag (02.11.2024) gegen 23.55 Uhr die Maichinger Straße in Sindelfingen in Richtung Zimmerstraße entlang. Mutmaßlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit kollidierte der Unbekannte kurz nach der Einmündung zur Hirsauer Straße mit einem geparkten VW. Dieser wurde durch die Wucht der Kollision auf den Gehweg geschoben und touchierte einen weiteren geparkten Pkw, der augenscheinlich unbeschädigt blieb.

Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne sich um den an dem VW entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro zu kümmern. Während der polizeilichen Unfallaufnahme kam ein 53-Jähriger mitsamt dem beschädigten BMW zur Unfallstelle. Ob dieser den Pkw auch zum Unfallzeitpunkt lenkte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Schaden an dem BMW dürfte sich auf etwa 8.000 Euro belaufen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

