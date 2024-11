Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Zeugen nach Unfallflucht in der Eltinger Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bereits am Freitag (25.10.2024) ereignete sich gegen 07.50 Uhr in der Eltinger Straße in Leonberg eine Unfallflucht, zu der das Polizeirevier Leonberg noch Zeugen sucht. Verkehrsbedingt hatte sich in der Eltinger Straße in Fahrtrichtung Seestraße ein Rückstau gebildet. Im stockenden Verkehr bewegte sich ein 40 Jahre alter VW Caddy-Fahrer aufgrund dessen langsam vorwärts. Hinter ihm befand sich ein bislang noch unbekannter PKW-Lenker, der wohl mehrfach gehupt habe, vermutlich, weil er die Rechtsabbiegespur in Richtung der Seedammstraße erreichen wollte. Als er diese schließlich befuhr, soll er allerdings mit dem VW Caddy des 40-Jährigen zusammengestoßen sein. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte, der einen schwarzen PKW lenkte, an dem eventuell Böblinger Kennzeichen (BB-) angebracht waren, davon. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 1.200 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die weitere Hinweise geben können.

