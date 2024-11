Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Sachbeschädigung an Kunsteisbahnhalle gesucht

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund einer beschädigten Außenschreibe einer Kunsteisbahn in der Fuchshofstraße in Ludwigsburg ermittelt derzeit das Polizeirevier Ludwigsburg. Bislang unbekannte Täter beschädigten am Samstag (02.11.2024) gegen 17:15 Uhr die Außenscheibe der Eislaufbahn und verursachten einen Schaschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter der 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

