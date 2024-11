Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Einbruchsversuch in Kirche

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund eines versuchten Einbruchs in eine Kirche am Kirchplatz in Murr ermittelt derzeit der Polizeiposten Steinheim an der Murr. Durch bislang unbekannte Täter wurde zwischen Samstag (02.11.2024) 16:00 Uhr und Sonntag (03.11.2024) 10:00 Uhr ein Fenster zur Sakristei der Kirche eingeworfen und ein angebrachter Einbruchsschutz gewaltsam entfernt. Anch derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Täter jedoch nicht in die Räumlichkeiten der Kirche. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten sich telefonisch unter der 07144 82306-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

