Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (02.11.2024) zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr kam es in der Straße "Vöhinger Weg" in Schwieberdingen zu einer Unfallflucht. Vermutlich beim Einparken beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten Mercedes und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter der 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ditzingen in Verbindung zu setzen.

