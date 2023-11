Polizei Mettmann

POL-ME: Alkoholisierter 34-Jähriger fährt über Verkehrsinsel und flieht - Mettmann - 2311094

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Ein betrunkener Autofahrer verunfallte am Sonntagmorgen, 26. November 2023, an einem Kreisverkehr an der Johannes-Flintrop-Straße in Mettmann und floh anschließend, doch die Polizei konnte den Mann stellen.

Nach aktuellen Erkenntnissen geschah der Unfall wie folgt:

Gegen 8:35 Uhr fuhr der 34 Jahre alte Wülfrather mit seinem Audi A4 auf der Johannes-Flintrop-Straße in Richtung Jubiläumsplatz. Der Fahrer, der - wie sich später herausstellte - unter Alkoholeinfluss stand, wollte den Kreisverkehr an der Johannes Flintrop-Straße/Seibelstraße/Straße "Klein Goldberg" passieren, verlor dabei jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug: Er fuhr über eine vorgelagerte Verkehrsinsel und kollidierte mit einem dort gepflanzten Baum. Anschließend floh der Wülfrather fußläufig über die Ötzbachstraße zur Seibelstraße, wo er von den alarmierten Beamtinnen und Beamten eingeholt werden konnte. Der Fahrer blieb trotz der starken Kollision glücklicherweise unverletzt, jedoch stellten die Polizistinnen und Polizisten einen starken Alkoholgeruch in der Atemluft des 34-Jährigen fest.

Zur weiteren Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Zudem wurde der Audi durch die Wucht des Aufpralls erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt.

Die Polizei Mettmann bittet um Hinweise zum Unfallgeschehen und nimmt diese jederzeit telefonisch unter 02104 / 982 6250 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell