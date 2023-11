Polizei Mettmann

POL-ME: Über 2,5 Promille: Autofahrer verursacht Auffahrunfall - Monheim am Rhein - 2311097

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Mit über 2,5 Promille hat am Sonntag (26. November 2023) ein 27 Jahre alter Autofahrer aus Monheim am Rhein einen Auffahrunfall verursacht. Dabei wurde ein Rollerfahrer leicht verletzt.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war gegen 17:30 Uhr ein 34-jähriger Monheimer mit seinem Motorroller über den Berliner Ring in Richtung Schöneberger Straße gefahren, als er auf Höhe der Bushaltestelle am Kulturzentrum verkehrsbedingt abbremsen musste. Dies bemerkte ein hinter ihm herfahrender Mann in einem Opel Corsa zu spät, woraufhin der 27-Jährige dem 34-Jährigen von hinten auffuhr. Durch den Unfall wurde der Rollerfahrer zu Boden gestoßen und leicht verletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme vor Ort stellte sich heraus, dass der Corsa-Fahrer unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwas mehr als 2,5 Promille (1,27 mg/l).

Die Folgen für den 27-Jährigen:

Er musste mit zur Wache, wo ihm zur weiteren Beweisführung eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt und entsprechende Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell