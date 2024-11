Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen nach versuchtem Fahrraddiebstahl gesucht

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund eines versuchten Fahrraddiebstahls, welcher sich am Sonntag (03.11.2024) um 19:00 Uhr in der Gartenstraße in Sindelfingen ereignete, ermittelt derzeit das Polizeirevier Sindelfingen. Ein bislang unbekannter Täter gelangte zunächst auf eine Terrasse Mehrfamilienhauses und entwendete dort ein abgestelltes E-Bike im Wert von rund 3.500 Euro. Dies wurde durch den Besitzer bemerkt, welcher den anschließend flüchtenden Täter verfolgte. In der Nähe einer Sporthalle in der Böblinger Straße wurde das E-Bike dann durch den Täter zurückgelassen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch unter der 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell