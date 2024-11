Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: 84-Jährige fährt gegen Tiefgaragentor

Ludwigsburg (ots)

Eine 84 Jahre alte Smart-Fahrerin wollte am Samstag (02.11.2024) gegen 10.30 Uhr das Tor einer Tiefgarage in der Schillerstraße in Großbottwar vom Fahrersitz aus öffnen, als sie mutmaßlich versehentlich auf das Gaspedal ihres Fahrzeugs geriet. Der Smart fuhr daraufhin gegen das noch geschlossene Tor der Garage und schließlich durch dieses hindurch. Auf einem Innenhof, in welchen die Ausfahrt zunächst führt, ehe sie in die Gartenstraße mündet, kollidierte die Seniorin zudem mit drei geparkten Fahrzeugen. Die 84-Jährige wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst versorgt. An den vier Pkws entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 30.000 Euro.

