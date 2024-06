Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Alleinunfall mit Pedelec

Frau aus Wachtendonk verletzt sich schwer

Straelen (ots)

Am Dienstag (11. Juni 2024) kam es gegen 11:55 Uhr an der Rathausstraße in Straelen zu einem Alleinunfall. Eine 79-jährige Frau aus Wachtendonk befuhr mit ihrem Pedelec die Rathausstraße aus Richtung Südwall kommend. In Höhe der dortigen Bushaltestelle beabsichtigte die Frau von der Straße auf einen Geh- und Radweg zu fahren. Die Frau verfehlte jedoch den abgesenkten Bürgersteig und fuhr mit dem Vorderreifen des Pedelecs gegen den Bürgersteig an der Bushaltestelle. Die 79-Jährige verlor die Kontrolle über das Pedelec, stürzte zu Boden und verletzte sich am Kopf. Ein Zeuge des Unfalls führte eine Erstversorgung durch. Aufgrund der Verletzungen wurde die Frau zur Kontrolle in ein örtliches Krankenhaus verbracht. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell