Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve-Kellen - Einbruch in Kindergarten

Beschädigungen an Schubladen und Schließfächern

Kleve (ots)

In Kleve-Kellen brachen unbekannte Täter in der Zeit von Freitag (07. Juni 2024) gegen 17:00 Uhr bis Montag (10.Juni 2024) etwa 07:00 Uhr in einen Kindergarten an der Straße Lambeer ein. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster, stiegen in den Kindergarten ein und durchsuchten diesen. Sie brachen verschiedene Schließfächer der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Schubladen auf und entwendeten Bargeld. Die Kriminalpolizei in Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Angaben zum Einbruch und/oder den Tätern. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell