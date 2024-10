POL-FR: Dachsberg: Einbruchsversuch mitten am Tag - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Zwei betrunkene Männer mit aggressiven Verhalten wurden am Samstag, 26.10.2024 gegen 19.50 Uhr der Polizei in einem Thermalbad in der Bergseestraße gemeldet. Die Polizei rückte an und die beiden Männer im Alter von 46 Jahren und 30 Jahren konnten in der Therme angetroffen werden. Die beiden Personen wirkten stark alkoholisiert und verhielten sich vor Ort teilweise verbal aggressiv gegenüber den ...

