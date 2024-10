Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf/ Birkendorf: Mann bei Veranstaltung von Unbekannten am Knie verletzt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 19./20.10.2024 gegen 02.20 Uhr wurde einem 17 Jahre alten Jugendlichen im Festzelt von einem ihm unbekannten männlichen Person, vermutlich unabsichtlich von hinten im Bereich der Kniekehle gestoßen. Er kam daraufhin zu Fall und bemerkte beim Aufstehen, dass die Kniescheibe herausgesprungen war. Aufgrund starker Schmerzen begab er sich am Folgetag ins Krankenhaus. Da die Veranstaltung stark frequentiert war, hofft der Polizeiposten Bonndorf (07703/93250) auf Zeugen, welche Angaben zu der männlichen Person machen können. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

