Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Von der Fahrbahn abgekommen, Sachschaden verursacht und weitergefahren - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall auf der L 170 von Bonndorf in Richtung Rothaus kam es am Sonntag, 27.10.2024 gegen 11.20 Uhr. Hier soll ein grauer Audi in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Dabei kollidierte er mit einem Verkehrszeichen, einen Leitpfosten und einem Schneeleitstab. Anschließend entfernte sich der Audi von der Unfallstelle. Ein Zeuge konnte beobachten, wie ein etwa 25 Jahre alter Mann, welcher dunkel gekleidet war, Kunststoffteile an der Unfallstelle aufsammelte. Am Audi dürfte ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstanden sein. Der Sachschaden an den Verkehrseinrichtungen beläuft sich ebenfalls auf rund 2000 Euro.

