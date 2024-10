POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/ Verdacht einer Drogenfahrt

Coesfeld (ots) - Nachtragsmeldung: Nach dem tödlichen Verkehrsunfall am 10.10.2024 in Rosendahl-Holtwick auf der L571, führte die Polizei Coesfeld bereits einige Opferschutzmaßnahmen durch. So besuchten Opferschützer, zusammen mit Schulpsychologen, am heutigen Tag auch die betroffene Schulklasse der verstorbenen 15-Jährigen. Darüber hinaus bietet die Polizei ...

mehr