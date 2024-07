POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Pirmasens (ots) - Am frühen Samstagmorgen, den 20.07.2024 um 01:48 Uhr, kam es in Hauptstraße in Pirmasens zu einem Brand von mehreren Mülltonnen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass insgesamt 5 Biotonnen in Brand standen. Die Feuerwehr konnte durch das schnelle Eingreifen die unverzügliche Brandbekämpfung einleiten und das Feuer löschen. Ein Gebäudeschaden am angrenzenden Haus entstand nicht. Der Sachschaden ...

