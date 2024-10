Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Baumaschine gestohlen

Trollenhagen (ots)

Über Nacht haben bisher Unbekannte eine Arbeitsmaschine vom Gelände einer Firma im Gewerbepark in Trollenhagen gestohlen. Die Maschine - eine Betonpumpe - hat einen Wert von etwa 30.000 Euro, stammt von der Firma Putzmeister und ist vom Typ her eine M740 DHB. An der Maschine war das Kennzeichen LRO-FN200 angebracht.

Sofern das Gerät nicht für den Eigengebrauch geklaut wurde, könnte sie auch zum Verkauf über Online-Plattformen angeboten werden. Wem so eine Maschine womöglich auffällt oder wer sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch und dem Diebstahl hat, wendet sich bitte an die Polizei Friedland unter 039601 / 300224 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

