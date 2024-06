Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beute im Wert von 45.000 Euro

Erfurt (ots)

Große Beute machten Einbrecher in den vergangenen Tagen in einem Keller in Erfurt. Unbemerkt hatten die Langfinger ein Mehrfamilienhaus in der Andreasvorstadt betreten und anschließend einen Keller aufgebrochen. Im Anschluss stahlen sie Fahrräder, diverses Werkzeug, eine Soundanlage und Motorradzubehör im Wert von etwa 45.000 Euro. Die alarmierten Polizeibeamten sicherten am Tatort Spuren und nahmen die Ermittlungen auf. (SE)

