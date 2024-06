LPI-EF: 18-Jähriger ausgeraubt

Landkreis Sömmerda (ots) - In Buttstädt hatten es Unbekannte auf einen VW abgesehen. Die Täter hatten sich dem Fahrzeug genähert und sich an den Autoscheiben zu schaffen gemacht. Eine davon schlugen sie ein, an der anderen hinterließen sie Kratzer und damit einen Gesamtschaden in Höhe von 150 Euro. Anschließend flüchteten sie. Die Besitzer des Autos bemerkten die Schäden Montagvormittag und informierten die Polizei. Diese ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. (SE) ...

