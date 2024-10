Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Widerstand im Thermalbad

Zwei betrunkene Männer mit aggressiven Verhalten wurden am Samstag, 26.10.2024 gegen 19.50 Uhr der Polizei in einem Thermalbad in der Bergseestraße gemeldet. Die Polizei rückte an und die beiden Männer im Alter von 46 Jahren und 30 Jahren konnten in der Therme angetroffen werden. Die beiden Personen wirkten stark alkoholisiert und verhielten sich vor Ort teilweise verbal aggressiv gegenüber den Beamten. Ein Platzverweis wurde ausgesprochen, welchem der 46-jährige nicht nachkommen wollte. Dieser klammerte sich an einer Metallstange fest und leistete massiv Widerstand, sodass er von den eingesetzten Beamten zu Boden gebracht werden musste. Dabei verletzte sich der 46-Jährige sowie ein Beamter leicht. Der alkoholisierte Mann wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst behandelt.

