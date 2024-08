POL-EL: Dörpen - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Lingen (ots) - In der Nacht zu Dienstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Wietmarscher Straße in Lingen alarmiert. Gegen 1.05 Uhr gerieten Rollläden eines Wohnhauses in Brand. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Polizei kann eine Brandstiftung nicht ausschließen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer ...

