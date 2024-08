Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Unfall mit Mähdrescher

Am Mittwoch streifte bei Mietingen ein Mähdrescher einen Spiegel eines Autos.

Um 21.40 Uhr fuhr der 34-jährige Fahrer eines Mähdreschers die Landstraße zwischen Mietingen und Laupheim. Hier kam ihm eine 48-jährige Audifahrerin entgegen. Vermutlich fuhren beide Fahrzeuge jeweils zu weit links. Dadurch kam es zum Streifen zwischen dem Außenspiegel des Autos und dem Mähdrescher. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 200 Euro.

Aktuell befinden sich wieder vermehrt landwirtschaftliche Maschinen auf den Straßen. Um Unfälle mit diesen Arbeitsgeräten zu vermeiden, ist erhöhte Aufmerksamkeit im Straßenverkehr geboten. Die landwirtschaftlichen Fahrzeuge werden immer größer, schneller und schwerer.

Nicht selten sind die modernen Erntemaschinen sehr lang und mehr als drei Meter breit. Die Anbauten sind für andere Verkehrsteilnehmer mitunter schwer erkennbar, erst recht, wenn sie schlecht oder gar nicht gekennzeichnet sind.

Zur Vorsicht sollte jeder, der ein solches Gespann erkennt, rechtzeitig vom Gas gehen und bremsen. Wer überholen will, sollte sich vergewissern, dass der Fahrer der Maschine nicht in den nächsten Feldweg einbiegen will, da die Fahrzeuge oft ausschwenken. Außerorts darf zum Überholen auch die Hupe oder Lichthupe betätigt werden.

Wertvolle Tipps gibt in diesem Zusammenhang auch eine Broschüre des Innenministeriums Baden- Württemberg. Diese wurde in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft im Rahmen der Verkehrssicherheitsaktion "Gib acht im Verkehr" erstellt. Sie ist im Internet auf der Website www.gib-acht-im-verkehr.de abrufbar.

