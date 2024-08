Ulm (ots) - Die 24-jährige Beamtin befuhr um 01.00 Uhr die Bundesstraße B312 in Richtung Edenbachen. Hierbei überquerte ein Reh die Fahrbahn. Dieses wurde durch den Streifenwagen erfasst. Am Streifenwagen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand und der Streifenwagen ...

mehr