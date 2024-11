Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Unfall mit zwei schwer verletzten Fahrern

Ludwigsburg (ots)

Aus noch unbekannter Ursache kam es am Dienstag (05.11.2024) gegen 12.20 Uhr auf der Bundesstraße 295 im Bereich der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Feuerbach zu einem Unfall, bei dem zwei PKW-Fahrer schwere Verletzungen davontrugen. Ein 67 Jahre alter Fiat-Lenker war auf der B 295 aus Richtung Weilimdorf kommend in Richtung Ditzingen unterwegs und musste verkehrsbedingt an der Ampelanlage auf Höhe der Anschlussstelle auf die Autobahn in Fahrtrichtung Heilbronn anhalten. Von hinten fuhr ein 52 Jahre alter Taxi-Lenker heran und übersah den Fiat vermutlich. Trotz einer Gefahrenbremsung gelang es dem 52-Jährigen nicht mehr einen Aufprall zu verhindern. Beide Männer mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 15.000 Euro belaufen.

