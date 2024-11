Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter Automatenaufbruch - Tatverdächtige gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte ein mutmaßlicher Aufbruch eines Zigarettenautomaten in der Feldmark verhindert werden. Am frühen Freitagmorgen, 1. November 2024, gegen 1 Uhr, beobachtete ein 23-jähriger Gelsenkirchener, wie sich ein Trio an dem Automaten auf der Röhrenstraße zu schaffen machte und wählte umgehend den Notruf unter der 110. Als die alarmierten Einsatzkräfte vor Ort ankamen, versuchten die drei Tatverdächtigen die Örtlichkeit zu verlassen. Auf Ansprache der Beamten blieben sie aber stehen und konnten kontrolliert werden. Die Tatverdächtigen im Alter von 39, 46 und 52 Jahren sind ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland. Sie wurden allesamt vorläufig festgenommen. Die Werkzeuge am beschädigten, aber noch nicht aufgebrochenen Automaten wurden sichergestellt.

