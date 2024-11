Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ermittlungen wegen Raubes

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen hat Ermittlungen wegen eines Raubes am Sonntagabend, 3. November 2024, aufgenommen. Ein 52 Jahre alter Mann gab den eingesetzten Beamten vor Ort gegen 21.30 Uhr an, dass er auf einem Bordstein im Kreuzungsbereich Husemannstraße/Rotthauser Straße in der Altstadt saß und telefonierte. Dort sei er von hinten von zwei ihm unbekannten Männern angerempelt worden. Die Täter entrissen ihm das Mobiltelefon und flüchteten in unbekannte Richtung. Durch den Überfall verletzte sich der Mann leicht, auf eine medizinische Behandlung vor Ort verzichtete er aber. Die Tatverdächtigen sollen zwischen 30 und 40 Jahre alt, zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Geschädigten war positiv. Die Polizei sucht Zeugen der Tat und bittet um Hinweise unter den Telefonnummern 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

