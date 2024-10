Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerer Verkehrsunfall in Erle

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich von Willy-Brandt-Allee und Emscherstraße in Erle ist am Donnerstagnachmittag, 31. Oktober 2024, eine 56 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen wollte die Frau gegen 16.11 Uhr auf ihrem Fahrrad die Willy-Brandt-Allee überqueren. Dabei wurde sie von einem 36 Jahre alten Mann erfasst, der mit seinem Lkw von der Emscherstraße nach rechts in die Willy-Brandt-Allee in Richtung Münsterstraße abbiegen wollte. Feuerwehr und Notarzt versorgten die Frau vor Ort, bevor sie zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Für die Zeit der Unfallaufnahme waren Teile der Kreuzung gesperrt. Im Einsatz war auch ein Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Bochum. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

