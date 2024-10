POL-GE: Immer wieder warnt die Polizei vor Trickbetrügern

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei sucht einen Mann, der zwei Jugendliche in Bulmke-Hüllen sexuell belästigt hat. Die beiden 14 und 15 Jahre alten Mädchen aus Gelsenkirchen hielten sich am Dienstag, 29. Oktober 2024, gegen 18 Uhr in einem Skaterpark in der Straße "Am Schalker Verein" auf. Ein unbekannter Mann beobachtete die beiden Jugendlichen, ehe er schließlich mit geöffneter Hose auf die beiden zulief und sie ...

