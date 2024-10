Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Exhibitionist in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht einen Mann, der zwei Jugendliche in Bulmke-Hüllen sexuell belästigt hat. Die beiden 14 und 15 Jahre alten Mädchen aus Gelsenkirchen hielten sich am Dienstag, 29. Oktober 2024, gegen 18 Uhr in einem Skaterpark in der Straße "Am Schalker Verein" auf. Ein unbekannter Mann beobachtete die beiden Jugendlichen, ehe er schließlich mit geöffneter Hose auf die beiden zulief und sie ansprach. Dabei masturbierte der Unbekannte. Anschließend entfernte er sich in Richtung Hohenzollernstraße.

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen Mann im Alter von Mitte 30. Er hatte einen Bart und buschige Augenbrauen. Zur Tatzeit trug er eine dunkelgrüne Jacke und eine Jeans.

Wer Hinweise zum Gesuchten geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter der 0209 365 7112 oder unter der 0209 365 8240 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell