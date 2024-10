Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche nach Fahrzeugbrand in Bismarck

Gelsenkirchen (ots)

Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei fuhren am frühen Dienstagmorgen, 29. Oktober 2024, gegen 0.30 Uhr zur Consolstraße, weil ein Auto in Vollbrand stand. An dem weißen Ford Focus waren keine Kennzeichen angebracht. Darüber hinaus wurde das Auto durch die Flammen und die Löschmaßnahmen der Feuerwehr so stark beeinträchtigt, dass bislang kein Fahrzeughalter ermittelt werden konnte. Eine Brandstiftung kann nach aktuellem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Brandgeschehen und hinsichtlich des Fahrzeuginhabers. Informationen bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 11 unter 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

