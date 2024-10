Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall verursacht - Fahrzeug und Führerschein beschlagnahmt

Gelsenkirchen (ots)

Ohne Auto und ohne Führerschein musste ein Unfallbeteiligter nach einer polizeilichen Unfallaufnahme die Örtlichkeit verlassen. Am Samstagnachmittag, 26. Oktober 2024, gegen 16.50 Uhr, wurden die Polizeibeamten zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der Kurt-Schumacher-Straße in Schalke gerufen.

An der Unfallörtlichkeit trafen die Beamten auf die Unfallparteien und zwei Augenzeugen. Während der Unfallaufnahme verdichteten sich die Hinweise auf ein mögliches illegales Kraftfahrzeugrennen bei einem der beiden Fahrer. Ein Unfallfahrzeug, ein weißer Audi, und ein Führerschein eines 22-jährigen Gelsenkirchener wurden in Folge beschlagnahmt. An beiden Unfallfahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrags. Die Ermittlungen dauern an.

