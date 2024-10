POL-GE: Kind bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei hat Ermittlungen nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Horst am Wochenende aufgenommen. Am Sonntagnachmittag, 27. Oktober, bemerkten Anwohner des Hauses in der Straße "Am Hesterkamp" gegen 16.45 Uhr Rauch aus dem Keller des Gebäudes. Umgehend wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Im Keller waren Fahrräder und Unrat in Brand geraten. Zwei Hausbewohner, die mit dem Löschen des ...

