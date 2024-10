Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung mit der Staatsanwaltschaft Essen: Versuchtes Tötungsdelikt in Beckhausen

Gelsenkirchen (ots)

Die Einsatzleitstelle der Polizei Gelsenkirchen entsandte am Samstagabend, 26. Oktober 2024, gegen 19.40 Uhr Einsatzkräfte in den Stadtteil Beckhausen. Eine 19-jährige Gelsenkirchenerin war in Begleitung ihres 20-jährigen Partners fußläufig auf der Straße unterwegs, als sie unvermittelt von mehreren Männern körperlich angegriffen wurden. Die Übergriffe richteten sich ausschließlich gegen den 20-jährigen Gelsenkirchener, der durch mehrere Schläge und eine Stichverletzung im Oberkörper, schwer verletzt wurde. Nachdem die Angreifer von dem Gelsenkirchener abgelassen hatten und in verschiedene Richtung geflüchtet waren, rief die 19-jährige Begleitung die Polizei und den Rettungsdienst. Die Einsatzkräfte trafen gleichzeitig ein, versorgten den Verletzten, nahmen den Sachverhalt auf und leiteten Fahndungsmaßnahmen ein. Der schwer verletzte 20-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Aktuell besteht keine Lebensgefahr. Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen, die im Rahmen einer eingerichteten Mordkommission durchgeführt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die die Auseinandersetzung auf der Dornstraße, beobachtet haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

