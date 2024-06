POL-DA: Pfungstadt: Die Polizei sucht Zeugen nach Angriff auf Paketzusteller

Reinheim (ots) - Am Mittwoch (12.6) haben noch Unbekannte in einer Firma in der Hirschbachstraße versucht Beute zu machen. Gegen 9 Uhr musste ein Zeuge feststellen, dass Kriminelle in der Nacht in das Innere der Firma eingedrungen waren. Der mögliche Tatzeitraum erstreckt sich zurück bis Dienstagabend (11.6.) 22 Uhr. Zum aktuellen Ermittlungsstand mussten die Täter ...

mehr