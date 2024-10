Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrer eines Kraftrades bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am 27.10.2024, gegen 00.29 Uhr, ereignete sich in Gelsenkirchen-Erle im Bereich der Einmündung Willy-Brandt-Allee / Kurt-Schumacher-Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 21-jähriger Dattelner mit seinem Kraftrad die Willy-Brandt-Allee in westlicher Fahrtrichtung. Im Bereich der Einmündung Willy-Brand-Allee / Kurt-Schumacher-Straße verlor er, aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über das leistungsstarke Kraftrad und fuhr geradeaus in einen Stahlmattenzaun. Dabei verletzte er sich schwer und wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Dort verblieb er stationär. Eine erforderliche Fahrerlaubnis besitzt der 21-jährige Dattelner nicht. Ein Strafverfahren wird eingeleitet.

