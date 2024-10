Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Durchsuchungsmaßnahmen unter Beteiligung von Spezialeinheiten in Essen und Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Familiäre Streitigkeiten gipfelten am Donnerstagnachmittag, 24. Oktober 2024, gegen 17.30 Uhr in einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Erle. Eine 40 Jahre alte Dortmunderin, in Begleitung ihrer Kinder, wurde von mehreren ihr bekannten Familienangehörigen zunächst verbal und weitergehend auch körperlich angegangen. Dabei wurden die Dortmunderin und auch die beiden Kinder leicht verletzt. Die 40-jährige flüchtete sich in Begleitung ihrer Kinder in ihr Auto und entfernte sich wenige hundert Meter von der Örtlichkeit. Von dort alarmierte sie die Polizei, die umgehend Einsatzkräfte zu den Örtlichkeiten entsandte. Die vermeintlichen Angreifer konnten durch die Einsatzkräfte angetroffen werden. Sie stellten ihre Personalien fest und sicherten Beweise. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen fuhr die 40-Jährige zu ihrer Wohnadresse nach Dortmund. Dort gingen kurze Zeit später Anrufe und Nachrichten ein, in denen die Dortmunderin selbst, aber auch ihre Familienangehörigen bedroht wurden. Die 40-Jährige nahm daraufhin Kontakt zu der Polizei Dortmund auf und schilderte ihre Erfahrungen. Aus weiterführenden Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf Waffen im Besitz der drohenden Familienangehörigen. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse beantragte die Staatsanwaltschaft Essen mehrere Durchsuchungsbeschlüsse beim zuständigen Amtsgericht, welche am Freitag, 25. Oktober 2024, gegen 13 Uhr in Gelsenkirchen und Essen unter Beteiligung von Spezialeinheiten umgesetzt wurden.

