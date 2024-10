Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 21. Juni 2024, um 11 Uhr, kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Geschäft auf der Essener Straße in Horst.

Der Tatverdächtige wird dringend verdächtigt, fünf Parfümflaschen in seinem Rucksack versteckt und anschließend ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen zu haben. Eine Zeugin beobachtete die Tat und entriss dem Tatverdächtigen beim Verlassen den Rucksack. Dieser floh daraufhin zu Fuß. Auf der Burgstraße konnte der Mann erneut von einem Zeugen angetroffen und festgehalten werden. Hier stieß der Mann dem Zeugen vor die Brust, riss sich los und flüchtete erneut in Richtung Schlangenwallstraße.

Eine Videokamera hat die Tat in dem Geschäft gefilmt. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung dieser Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Die Bilder des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/149050

