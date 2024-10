Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Verfolgungsfahrten in Schalke und Horst

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht von dem 22. auf den 23. Oktober 2024, kam es in Gelsenkirchen zu zwei Verfolgungsfahrten mit der Polizei.

Um 1.15 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung auf der Magdeburger Straße in Schalke einen verdächtigen Fiat anhalten, der im Dunkeln ohne jegliche Beleuchtung unterwegs war. Der Fahrer missachtete die Anhaltezeichen des Streifenwagens und versuchte sich mit überhöhter Geschwindigkeit zu entfernen. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnte das Fahrzeug auf einem Parkplatz auf Höhe der Berliner Brücke angehalten und kontrolliert werden. Der 26 Jahre alte Tatverdächtige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, stand nach aktuellem Stand der Ermittlungen unter dem Einfluss von Alkohol. Mit Hilfe von Eingriffstechniken musste der 26-Jährige aus dem Fahrzeug gezogen und fixiert werden. Die Beamten nahmen ihn mit auf die Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen und seine ausländische Fahrerlaubnis sichergestellt wurde. Nach dem Bezahlen einer Sicherheitsleistung wurde der Tatverdächtige von dort aus entlassen.

Nur kurze Zeit später, gegen 1.35 Uhr, wollte ein anderes Einsatzfahrzeug einen schwarzen Audi Q7 auf der Turfstraße in Horst nach einem vermeintlichen Rotlichtverstoß anhalten und kontrollieren. Auch hier floh der bisher unbekannte Fahrer und es kam zu einer Verfolgungsfahrt. Auf der Breukerstraße verloren die Beamten den Sichtkontakt zum flüchtigen Auto. Im Rahmen der Fahndung konnte kurze Zeit später der geparkte Wagen, ohne den Fahrer, in der Straße "Am Südpark" aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

