POL-GE: Brandstiftung in der Altstadt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots) - Am Freitag, 18. Oktober 2024, gegen 12.50 Uhr kam es auf der Kreuzung Florastraße/Hüller Straße/Erlenbruch in Bulmke-Hüllen zu einer Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person. Ein schwarzer Peugeot befand sich auf der Straße Erlenbruch und bog nach links in die Florastraße in Richtung Innenstadt ab. Dabei übersah er einen 73 Jahre alten Gelsenkirchener der mit seinem Rollator die ...

