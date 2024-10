Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Messerangriff in Ückendorf - Tatverdächtiger festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Bei der Einsatzleitstelle der Polizei Gelsenkirchen ging am Sonntagmorgen, 10. Oktober 2024, um kurz nach Mitternacht Anrufe hinsichtlich einer Schlägerei auf der Bergmannstraße in Ückendorf ein. Weiterhin bekamen die Beamten die Information, dass einer der Beteiligten ein Messer in den Händen halten würde. Mehrere Streifenwagen fuhren umgehend zur Bergmannstraße und trafen vor Ort nur auf einen verletzten 42-jährigen Gelsenkirchener. Der Mann hatte eine Stichverletzung im Rücken und eine blutende Verletzung im Gesicht. Während eine Streifenwagenbesatzung die erste medizinische Versorgung gewährleistete, nahmen weitere Polizeibeamte die Verfolgung des Flüchtigen auf. Auf der Regensburger Straße stellten sie den 23-jährigen Gelsenkirchener, der sich widerstandslos festnehmen ließ. Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass es sich bei den beiden Männern um Vater und Sohn handelt. Auf Grund zurückliegender familiärer Streitigkeiten sei es zu der Auseinandersetzung gekommen. Der verletzte 42-Jährige wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, aus dem er nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen wurde. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

